Für Minister Somers ist klar, dass die N-VA nicht Teil der nächsten Regierung sein wolle

Ein Blinder könne das sehen, so Somers im Privatsender VTM. Sie (die N-VA) hätte einen Weg und eine Geschichte, die zeige, dass sie vor ihrer Verantwortung auf Bundesebene fliehen würde, attackierte Somers und deutete an, dass nur noch eine Regenbogenmehrheit möglich sei.

Informator Paul Magnette, Präsident der französischsprachigen Sozialisten PS, wird am Montagnachmittag im Königspalast erwartet, um dem Staatsoberhaupt nach seinen Konsultationen mit zehn Parteien einen neuen Bericht über eine Reihe von politischen Projekten vorzulegen, die Partner in einer zukünftigen Bundesregierung zusammenbringen könnten.

Auf der Grundlage der Ergebnisse der Wahlen vom 26. Mai letzten Jahres sind nur zwei Koalitionen möglich: entweder ein Bündnis zwischen Sozialisten, Liberalen und flämischen Nationalisten oder ein Regenbogen (Sozialisten, Liberale und Grüne), der auf die flämischen Christdemokraten CD&V ausgeweitet wurde. Letztere Möglichkeit hätte jedoch keine Mehrheit unter den flämischen Abgeordneten im Plenarsaal.

Abgesehen von der Bitte des liberalen Politikers Mathias De Clercq, Bürgermeister von Gent, der in seiner Stadt eine Regenbogenmehrheit zustande bekommen hat, urteilte die flämische liberale Open VLD, dass die PS und die N-VA angesichts ihres Wahlgewichts die Pflicht hätten, ihre Kräfte zur Regierung des Landes zu bündeln. Die jüngste Äußerung von Bart Somers scheint jedoch eine Veränderung in der Position der flämischen Liberalen anzudeuten.

"Aufgrund der unverantwortlichen Haltung der N-VA auf Bundesebene wird die Situation von Tag zu Tag komplizierter", erklärte Bart Somers. "Ich kann das nur bedauern. Diese Haltung steht im Gegensatz zu ihrer Haltung auf flämischer oder lokaler Ebene".

Für Somers ist es offensichtlich, dass die flämischen Nationalisten angesichts der Äußerungen mehrerer ihrer Mitglieder in den letzten Wochen nicht in eine föderale Regierung eintreten wollten. Für ihn zeigt die Art und Weise, wie sich die N-VA entwickelt, dass sie sich ihrer Verantwortung entziehen und damit einen Schritt zurück in die Vergangenheit gehen wolle.

Bart Somers erinnerte auch an den Rücktritt der N-VA aus der Regierung Michel im vergangenen Jahr sowie an ihre Nichtmitwirkung an der 6. Staatsreform.

"Sie wollen sich nicht für eine Bundesregierung einsetzen, die die Menschen und Unternehmen so dringend brauchen."