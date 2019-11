Militärische Operationen Belgiens 2020: Sahel und Afghanistan und vielleicht Jordanien

Auf jeden Fall die Sahelzone und Afghanistan, und vielleicht auch Jordanien: Das werden voraussichtlich die wichtigsten Einsatzorte der belgischen Armee im nächsten Jahr im Ausland sein. Das geht aus den Plänen der geschäftsführenden Regierung hervor. Sie will die laufenden Missionen fortsetzen und bereitet eine mögliche Beteiligung mit Luftunterstützung an der internationalen Koalition gegen die Terrorgruppe IS vor.