Neues Verkehrsschild warnt vor dem Blockieren eines Bahnübergangs

Mehr als die Hälfte der Unfälle an Bahnübergängen ist auf die Nichteinhaltung der Verkehrsregeln und ein Manövrieren an Bahnübergängen oder die Fahrt über rote Ampeln zurückzuführen. Das neue Verkehrszeichen konzentriert sich auf die zweite Unfallursache: "Im Zeitraum 2014-2018 haben wir gesehen, dass mehr als ein Drittel der Unfälle an Bahnübergängen durch Fahrlässigkeit der Verkehrsteilnehmer verursacht werden, einschließlich Staus (auf den Bahnübergang fahren, ohne sicher zu sein, dass man ihn rechtzeitig verlassen kann)", sagt Infrabel.

Es handelt sich um das so genannte "Blocking-Back"-Prinzip. Der Fahrer hat kein Vorfahrtsrecht am Bahnübergang wegen eines Kreisverkehrs, Ampeln, etc. Dies kann zu Problemen im Falle eines hohen Bahn- und Straßenverkehrsaufkommens führen, zu Staus bis zum Bahnübergang und damit zur Gefahr, dass die Fahrer noch auf das Gleis fahren, obwohl sie dieses nicht sofort überqueren können.

Um die Fahrer darauf aufmerksam zu machen, dass sie nicht auf den Gleisen stehen bleiben dürfen und die Gleise immer frei halten müssen, werden an den Bahnübergängen in Gent, Izegem, Kuringen, Rotselaar, Groot-Bijgaarden, Lier, Nijlen Herentals und Niel je nach Situation ein bis vier Schilder mit dem Piktogramm angebracht. An den betreffenden Übergängen gab es schon öfter Unfälle. Die Schranken wurden auch schon häufiger missachtet. Für einen Bahnübergang im Hafen von Antwerpen wird noch beraten, ob "Blocking back“-Schilder aufgestellt werden sollen.

In Wallonien handelt es sich um Bahnübergänge in Morlanwelz, Montigny-le-Tilleul, Dampremy, Bierges, Basse-Wavre, Limal/Wavre, Couvin, Comines (2), Péruwelz und Gembloux.

