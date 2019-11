Präsident Tshisekedi will Kunstschätze aus AfricaMuseum schrittweise zurück in den Kongo holen

Die kongolesischen Kunstschätze, die heute im AfricaMuseum in Tervuren ausgestellt sind, müssen wieder in den Kongo zurückgeführt werden. Das sagte der kongolesische Präsident Félix Tshisekedi bei der offiziellen Eröffnung des Nationalmuseums in der Hauptstadt Kinshasa. Dies müsse seiner Meinung nach jedoch schrittweise geschehen, denn die Kunstschätze müssten auf eine gute Weise erhalten werde können.