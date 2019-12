„Belgier haben Mathilde wie ihre eigene Verlobte empfangen“

Am 4. Dezember 1999 gaben sich Prinz Philippe und Prinzessin Mathilde in der St. Michiels- und St. Gudula-Kathedrale in Brüssel ihr "Ja-Wort". Zwanzig Jahre später, als König und Königin, blicken sie gemeinsam in einem Exklusiv-Interview mit unseren Kollegen von RTBF auf ihr Engagement und ihre Ehe zurück. Das vollständige Interview werden sie am Freitag übertragen, aber schon heute gibt es einen Auszug, in dem das Königspaar über die Anfänge seines gemeinsamen Weges spricht.