Belgiens Regierungsbildung: König verlängert Magnettes Auftrag bis zum 9.12.

"Wir arbeiten für alle Belgier, von Zeebrügge bis Arlon, von Eupen bis Mouscron", reagierte der Informator Magnette, ohne den Namen des N-VA-Vorsitzenden zu nennen, auf Bart De Wever, der sich zuvor öffentlich über Aussagen des liberalen Bart Somers von der Open VLD gerärgert hatte. Somers hatte behauptet, dass die N-VA gar nicht in die föderale Regierung einziehen wolle. Magnette wies darauf hin, dass höhere Renten, die Bekämpfung der Armut und mehr Arbeitsplätze allen zugutekämen, sowohl im Norden als auch im Süden.

"Ich glaube an die Erfolgsaussichten eines positiven Bundesprojekts, in einem modernen Staat mit Respekt vor allen", sagte Magnette, der immer noch von einem Staat spricht, der niemanden am Straßenrand zurücklassen wolle.