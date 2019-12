Jetzt ist Zeit für Reifenwechsel

Derzeit geht es sehr geschäftig in den Werkstätten in Belgien zu. Es ist höchste Zeit für die Montage von Winterreifen. Das kostet Geld, aber sie greifen besser auf der Straße, ein Vorteil auf gefrorenen und rutschigen Wegen. Obwohl die Winterreifen in Belgien nicht verpflichtet sind, lassen viele Fahrer bei ihren Autos Winterreifen aufziehen. In Österreich und Deutschland sind die Winterreifen verpflichtet, sobald „Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte“ vorherrscht.