Schlechte Arbeitsbedingungen auf Palmölplantagen im Kongo: Welche Rolle spielt der belgische Investor BIO?

Ein Arbeiter aus einer der drei riesigen Plantagen von Feronia/PHC im Norden des Kongo zeigt seine Hände (Foto oben). Sie haben Risse. "Ich pflücke seit zehn Jahren Palmnüsse ohne Handschuhe", sagt er zu Vertretern von Human Rights Watch.

Das Team, das mit Unkrautvernichter sprühen muss, ist in noch schlechterer Verfassung. Viele sagen, dass sie gesundheitliche Probleme hätten. Ihnen fehle es an Sicherheitsausrüstungen oder sie entspreche nicht dem Standard, schreibt Human Rights Watch in ihrem Bericht "A Dirty Investment". Die meisten dieser Arbeiter gaben an, dass sie seit Beginn ihrer Tätigkeit impotent geworden seien. Einige litten unter Hautreizungen, Blasen, schmerzhaften Augen oder Kurzatmigkeit.

Die Menschenrechtsorganisation hat auch Zeugenaussagen über die Abführung von schmutzigen Abwässern in Flüsse, die das Trinkwasser der Familien in der Region verunreinigen, gesammelt. Hinzu kommen 100.000 weitere Menschen auf den Plantagen, die indirekt die Folgen tragen, sagt Human Rights Watch. Ein dritter Kritikpunkt sind die Löhne, die mit 1,9 Dollar pro Tag immer noch unter der extremen Armutsgrenze der Weltbank-Armutsgrenze liegen.

Die Kontrolle der kongolesischen Behörden sei unzureichend, da diese über nicht genug Personal und Mittel verfügten. Die europäischen Investoren müssten die Situation korrigieren, heißt es bei Human Rights Watch.