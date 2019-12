Arbeitsgericht gibt Wout Van Aert im Streit mit seinem Ex-Teamchef Recht

Der ehemalige Teamchef des dreifachen Cross-Weltmeisters hatte Wout van Aert wegen Vertragsbruch angezeigt und Schadenersatz in Höhe von 1,1 Milionen Euro verlangt. Das Arbeitsgericht von Mechelen urteilte am Dienstag zugunsten von van Aert. Sein Ex-Teamchef Nick Nuyens will Berufung einlegen.