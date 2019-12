Belgier zahlen die höchsten Gesundheitskosten in Europa

Beide Hilfsorganisationen schätzen die Zahl der Belgier, die in Armut leben, gegenwärtig auf 600.000 Menschen. Insbesondere die Kinder sind in der Armut gefährdet. 44 % der belgischen Haushalte, die an der Armutsgrenze leben und Kinder unter 16 Jahre haben, verschieben bestimmte Behandlungen, klagt das Netwerk tegen Armoede. Die Arzneimittelpreise sind eine weitere Hürde für diese Bevölkerungsschicht.

Jede vierte belgische Familie gibt auch zu, dass die Gesundheitsausgaben kaum bis überhaupt nicht vom Haushaltsbudget gedeckt werden können. Ganz zu schweigen von anderen Gesundheitsausgaben, wie beispielsweise der Besuch eines Zahnarztes oder Psychologen.

Zusammen fordern die beiden Hilfsorganisationen die künftige Bundesregierung auf, auch die geistige Gesundheitssorge in ihre Politik zu integrieren und sozialschwachen Bürgern den Zugang zu psychologischer Betreuung zu ermöglichen.

Sie empfehlen den zuständigen Stellen darüber hinaus, dafür zu sorgen, dass Patienten beim Arztbesuch nur den Selbstkostenbeitrag zahlen, dass Facharzthonorare begrenzt werden und der Selbstkostenbeitrag beim Zahnarzt sinkt.