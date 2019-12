Jedes Jahr 30 Milliarden Euro Umsatz in Europa mit Drogen: Diese Rolle spielt Belgien

Cannabis (39 % des Umsatzes mit 11,6 Milliarden Euro im Jahr 2017) bleibt eines der meist konsumierten Rauschmittel in der EU. Jeder siebte junge Erwachsene gab an, 2018 Haschisch oder Marihuana konsumiert zu haben.

Marihuana oder Gras wird meistens in Europa selbst produziert und insbesondere in den Niederlanden oder in den westlichen Balkanländern und in Albanien eingekauft. Belgien nimmt dennoch den fünften bisweilen sechsten Platz in der Produktionsskala ein, oft in Zusammenarbeit mit de, Niederlanden.

Marokko wiederum ist ein wichtiger Produzent von Cannabisharz oder Haschisch.