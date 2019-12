Altpapier hat ausgedient, wie es scheint. In den letzten 10 Monaten sind die Preise in den Keller gesunken. Der Grund? China legt strengere Importvorschriften auf und weigert die alten Zeitungen und Kartons aus Europa. Die Branche selbst plädiert dafür, dass Europa in Fabriken investiert, die, statt Holzfasern, recycelte Fasern aus Altpapier verarbeiten können.