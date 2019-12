Mit Orange-Kampagne gegen Gewalt an Frauen

Die UN-Kampagne Orange The World findet jährlich zwischen dem 25. November, dem “Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen”, und dem 10. Dezember, dem “Internationalen Tag der Menschenrechte”, statt. Vor diesem Hintergrund erstrahlen weltweit Gebäude in oranger Farbe, um gemeinsam ein sichtbares Zeichen gegen Gewalt an Frauen zu setzen.

2008 wurde die Kampagne "UNiTE to End Violence against Women by 2030" ins Leben gerufen. 2015 lancierte UN Women die Kampagne Orange The World, die im Rahmen der UNiTE Kampagne stattfindet.