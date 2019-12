Van-Eyck-Jahr 2020: als Adam und Eva im Genter Altar auftauchen

Es genügt, Fotos oder Videos über die Website der Kampagne einzusenden. Das Resultat können die Teilnehmer selbstverständlich über Social Media verbreiten.

Toerisme Vlaanderen will mit dieser Kampagne Besucher nach Gent locken, wo man den „Genter Altar“ ab 2020 wieder vollständig in der Sint-Baafs-Kathedrale bewundern kann. Der Altar wird seit 2012 in verschiedenen Phasen und teilweise hinter einer Glaswand im Museum für Schöne Künste restauriert. Das Van-Eyck-Jahr wird ebenfalls mit einer ganzen Reihe von Ausstellungen und Veranstaltungen gefeiert.

Jan Van Eyck hat Adam und Eva ‚wie Gott sie erschuf‘ dargestellt. Paare, die an der Aktion teilnehmen möchten, sind nicht verpflichtet, alle Hüllen fallen zu lassen. Bilder oder Videos mit bekleideten Figuranten sind ebenfalls brauchbar