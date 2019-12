Der neue Bischof von Gent ist ein Mönch und kommt aus der Abtei Orval

Van Hecke weiß, dass in Gent einiges an Arbeit auf ihn wartet. Doch der Abt ist weltoffen, modern und scheut den öffentlichen Dialog nicht. Und er kann gut mit den Medien umgehen. Der neue Genter Bischof weiß auch, in welcher Krise die katholische Kirche heute steht und er versteht auch, warum so viele Menschen gerade jetzt an ihr zweifeln, wie er gegenüber VRT NWS angab:

„Im Namen Gottes ist viel Blut geflossen. Das liegt natürlich nicht an Gott selbst. Wie viele Menschen sind nicht im Namen Gottes umgebracht worden, auch unter den Christen selbst? Es geht um das Übel in der Kirche und dass ist das Übel, dass überall besteht, weil es um die Menschen geht.“

Lode Van Hecke wurde bereits vor drei Jahren als möglicher neuer Bischof von Gent genannt. Damals bat Luc Van Looy um seine Pensionierung, was in der Kirche eine Gewohnheit ist, wenn ein Geistlicher 75 Jahre alt wird. Doch der Vatikan bat ihn damals, noch etwas weiterzumachen. Dessen potentieller Nachfolger, Lode Aerts, zog es ins Bistum Westflandern…