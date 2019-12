Ursula von der Leyen kann starten: Die EU-Kommission erhält das Vertrauen

Die deutsche EU-Kommissionsvorsitzende Ursula von der Leyen (Foto) kann mit ihrer Arbeit beginnen. Am Mittwochvormittag stimmte das EU-Parlament mit großer Mehrheit (461 Stimmen dafür, 157 dagegen) der Kommission zu. Im Vorfeld kam es zu Problemen, denn einige der vorgeschlagenen Kommissare fielen in den Augen der Europaabgeordneten durch und die noch in der Union befindlichen Briten entsenden keinen Vertreter mehr in dieses Gremium. Bei den EU-Abgeordneten aus dem belgischen Bundesland Flandern verhielt sich das Abstimmungsverhalten unterschiedlich.