Niederländischem Fernsehteam ist es gelungen, den syrischen Kämpfer Abdella Nouamane aus Antwerpen zu interviewen

In Syrien hat ein niederländisches Fernsehteam den Antwerpener Syrienkämpfer Abdella Nouamane aufgespürt. Die Terrorgruppe IS hatte ihn für tot erklärt, aber das erweist sich als falsch. Das ist auch ein Schock für seine eigene Mutter. Der junge Mann wurde von syrischen Kurden gefangen genommen und befindet sich nun im Gefängnis von Hasaka in Syrien. Aber er will nach Belgien zurückkehren.