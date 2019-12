Verlieren wir alle Geld durch die politische Sackgasse? Oder brauchen wir diese Regierung etwa gar nicht?

Das gibt Anlass zu einiger Sorge und doch bleiben die Märkte ruhig. Das hat viel mit der Politik der Europäischen Zentralbank zu tun, sagt Koen De Leus, Chefökonom der BNP Paribas Fortis. Darüber hinaus wurde die Staatsverschuldung teilweise refinanziert - mit günstigeren Rückzahlungen. Das ist also eine Decke, unter der die belgische Politik (vorerst) ihre Füße warm halten kann. "Heute sind die Zinsen nach wie vor niedrig, aber in früheren Regierungskrisen schnellten sie in die Höhe.“

Laut Bart Van Craeynest, Chefökonom der flämischen Arbeitgeberorganisation VOKA, sei die wirtschaftliche Situation trotz Haushaltsproblemen gar nicht so schlecht. "Aufgrund des niedrigen Zinssatzes machen sich die Märkte wegen der Haushaltslage keine allzu großen Sorgen. Wir werden morgen nicht bankrottgehen."

Gleichzeitig sei es schwierig, genaue Vorhersagen zu treffen. Laut Paul De Grauwe von der London School of Economics befänden wir uns an einem Wendepunkt. "Die Wirtschaft kippt: Es könnte besser werden, aber es könnte auch schlechter werden. Ist die Wachstumsverlangsamung in Deutschland zum Beispiel vorübergehend oder strukturell bedingt? Befindet sich Deutschland in der Rezession? Das würde einen großen Einfluss auf uns haben."