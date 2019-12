Belgische Regierung investiert bis 2030 35 Milliarden Euro in die Bahn

Eine weitere Achse des Klima- und Energieplans ist die Einführung einer umweltfreundlichen Wagenflotte, die 2030 keine Abgase mehr erzeugt. Elektrische Autos mit Ladestationen auf den Parkplätzen der Bundesbehörden und bei der NMBS/SNCB sollen ebenfalls die heutigen Diesel- und Benzinfahrzeuge ersetzen.

Öffentliche Gebäude, die zur Hälfte energieneutral sind, sind ebenfalls ein Ziel, das Bund und Länder ab 2021 ins Auge fassen.

Bundesenergieministerin Marghem will Beihilfen für fossile Treibstoffe ab 2030 allmählich abschaffen. Der Klima- und Energieplan muss Belgien helfen, die europäischen Zielsetzungen zu erfüllen und die Energiewende zu vollziehen, ohne dass die Kosten den Verbraucher belasten. „Schon allein die Investitionen in die Bahn werden die CO2-Emissionen jährlich um bis zu 6 Millionen Tonnen bis 2030 verringern", so Marghem.