Billie Eilish nicht auf Werchter-Festival, sondern im Antwerpener Sportpaleis

Dass das Konzert von Billie Eilish am 19. Juli nicht, wie zuerst angekündigt, im Rahmen von ‚Werchter Boutique Pop-up‘ stattfindet, liegt an der Polizei. Weil die Polizei am selben Tag auch für die Sicherheit auf den Freiluftfestivals in Boom (Tomorrowland) und in Dour verantwortlich ist, stehen nicht genügend Mann für Werchter zur Verfügung.