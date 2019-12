Schüsse aus Kalaschnikow, Granate vor Hauseingang … Wieder Abrechnung im Antwerpener Drogenmilieu?

Im Raum Antwerpen ermitteln die Behörden zurzeit in drei Fällen, die auf Abrechnungen im Drogenhandel zurückzuführen sein könnten. In der vergangenen Nacht wurde nicht nur ein Haus in Ekeren beschossen, sondern auch eine Granate vor einem Hauseingang in Merksem gefunden. Darüber hinaus hat sich ein Mann mit Schussverletzungen bei der Polizei gemeldet.