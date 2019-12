Trotz Rauchverbot: In Brüssel werden neun von zehn Anzeigen gegen zuwiderhandelnde Gaststätten zu den Akten gelegt

91 % aller Anzeigen wegen der Nichteinhaltung des Rauchverbots in Brüsseler Kneipen und Restaurants werden zu den Akten gelegt. In Flandern werden 52 % und in der Wallonie 51 % aller Verfahren eingestellt.

Dass der Verstoß gegen das Gesundheitsschutzgesetz in Brüssel mehr oder weniger toleriert wird, geht auch aus Zahlen des Ministeriums hervor: In Brüssel liegt der Anteil der Zuwiderhandelnden bei 34 %. Bei Kontrollen Anfang Juli mussten die Inspektoren sogar in jedem zweiten Lokal einen Verstoß feststellen. In Flandern und in der Wallonie halten sich „nur“ 12 % bzw. 10 % der kontrollierten Lokale nicht an das Gesetz.