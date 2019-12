Alarmierende Zahlen über Stress: nur knapp 50 % aller Arbeitsplätze sind noch ‚auszuhalten‘

SERV, das Beratungsgremium der Sozialpartnern in Flandern, hat in einer Studie herausgefunden, dass jeder dritte Arbeitnehmer mit Stress zu kämpfen hat. Nie zuvor war der Stressfaktor im Beruf so hoch. Arbeitsdruck dämpft die Freude bei der Arbeit und beeinträchtigt den Ausgleich zwischen Beruf- und Privatleben.