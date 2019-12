Türkei weist zwei belgische IS-Frauen aus: Schwestern Benmezian sofort verhaftet

Im Juni 2019 war Rachma Benmezian wegen Terrorismus zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Sie ist die Witwe eines IS-Kämpfers. Ihre jüngere Schwester und deren Mann waren 2015 wegen ihrer Mitgliedschaft in der radikalen islamistischen Terrororganisation „Sharia for Belgium“ verurteilt worden. In Belgien können die Benmezians noch gegen ihre Verurteilung in Abwesenheit in Berufung gehen. Dann müsste der Prozess wieder neu aufgerollt werden.