Haben Sie jemals davon geträumt, sich in einem Gemälde zu befinden? Genau das ermöglicht die aktuelle Brüsseler Ausstellung "Claude Monet, das Totalerlebnis". Mit Hilfe modernster Bildtechnik können Sie die Werke des französischen Impressionisten auf eine ganz neue Art und Weise entdecken und erleben. Die Ausstellung läuft noch bis zum 19. April in der Horta Gallerie in Brüssel.