Die neue EU-Kommission unter Ursula von der Leyen startet am Sonntag offiziell. Zugleich nimmt der neue belgische EU-Ratspräsident Charles Michel am 1. Dezember seine Geschäfte auf. Am Mittag fand ein gemeinsamer Auftritt von von der Leyen, Michel, Parlamentspräsident David Sassoli und EZB-Chefin Christine Lagarde bei einer Veranstaltung zum zehnten Jahrestag des Inkrafttretens des Reformvertrags von Lissabon in Brüssel statt.