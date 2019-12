Euro 2020: Belgiens Rote Teufel spielen gegen Russland, Dänemark und Finnland

Wenn die Belgier in ihrer Gruppe gewinnen, spielen sie am 28. Juni in Bilbao gegen einen Drittplazierten der Gruppe A, D, E oder F. Eine Reise ins Finale würde sie am 3. Juli ins Viertelfinale nach München und ins Halbfinale am 7. Juli nach Wembley führen.

Im Falle eines zweiten Platzes spielen die Roten Teufel am 27. Juni in Amsterdam gegen den zweiten in Gruppe A, Italien, Türkei, Wales und der Schweiz. Die Belgier werden dann voraussichtlich am 4. Juli nach Baku reisen, bevor sie möglicherweise zum Halbfinale nach London zurückkehren.