Verschiedene tödliche Unfälle auf Belgiens Straßen in der Nacht zum Sonntag

Bei einem Verkehrsunfall an der Grenze zwischen Zottegem und Brakel (Provinz Ostflandern) ist am Sonntagmorgen ein 23-jähriger Mann ums Leben gekommen, als sein Auto aus der Kurve flog. Sein 22-jähriger Beifahrer wurde schwer verletzt, ist aber nicht in Lebensgefahr. Dass bestätigte die Staatsanwaltschaft Ostflandern.

Der Unfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 5.45 Uhr in der Brakelstraat in Zottegem. Ein 23-jähriger Mann fuhr mit dem Auto in Richtung Brakel, als er aus bisher unbekanntem Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mann starb auf der Stelle. Der 22-jährige Passagier wurde schwer verletzt, ist aber nicht in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft hat einen Verkehrssachverständigen einberufen.

"Es ist möglich, dass der Unfall durch überhöhte Geschwindigkeit verursacht wurde, aber das wird noch untersucht", erklärte Annelies Verstraete von der Staatsanwaltschaft Ostflandern. "Die ersten Ergebnisse haben bereits gezeigt, dass keine anderen Fahrzeuge in den Unfall verwickelt sein dürften.“