Brügge verkauft historische Gebäude um Kosten zu sparen

Doch selbst der Verkauf von historischen Gebäuden ist nicht so einfach zu bewerkstelligen, wie man glauben mag. Ist ein solches oftmals jahrhundertealtes Bauwerk einmal unter Denkmalschutz gestellt, ist der Umgang damit nicht ganz leicht. Vieles muss beachtet werden oder darf nicht grundlegend verändert werden. Und wer übernimmt eine solche Immobilie zu welchem Zweck?

Interessenten wollen vielleicht Hotels daraus machen, doch in Brügge gilt seit einigen Jahren ein „Hotel-Stopp“. Zu viele Hotels ziehen zu viele Gäste in das flämische „Venedig des Nordens“ (was auch für die Touristenshops und Souvenirgeschäfte gilt). Die weltweit bekannte und beliebte Mittelalterstadt Brügge stößt hier an ihre Grenzen und noch mehr Hotels würden den Markt mit Sicherheit negativ beeinflussen.