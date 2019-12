Flandern beim neuen Pisa-Test: In allen untersuchten Bereichen haben Fähigkeiten abgenommen

In allen untersuchten Bereichen (Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften) haben die Fähigkeiten der flämischen Schüler abgenommen. Am auffälligsten sind die sinkenden Lesekompetenzen: Noch nie zuvor haben die 15-Jährigen in Flandern schlechter abgeschnitten, und sie sind sogar noch stärker gesunken als in den letzten Jahren.

Flandern befindet sich also in Bezug auf die drei Kompetenzen im Niedergang. So sank beispielsweise der Durchschnittswert für das Lesen von 511 auf 502 Punkte, der für Mathematik von 521 auf 518 und der für Naturwissenschaften von 515 auf 510.

Auf der französischsprachigen Seite verbesserten sich die Kompetenzen in den Bereichen Lesen, Naturwissenschaften und Mathematik hingegen. In der Mathematik liegen die französischsprachigen Länder mit 495 Punkten erstmals sogar über dem OECD-Durchschnitt (489).

Die Unterschiede in den Leistungen zwischen den schwächsten und den stärksten Schülern sind in Flandern größer als der Durchschnitt in den OECD-Ländern. Bei der Lesekompetenz gibt es beispielsweise einen Unterschied von 275 Punkten zwischen den besten 10 Prozent (633 Punkte) und den schlechtesten 10 Prozent (359 Punkte), verglichen mit einem Unterschied von 260 Punkten in der OECD.

Die Studie zeigt unter anderem, dass der Schulerfolg stärker von der sozialen Herkunft und dem soziokulturelle Status eines Schülers abhängt als im OECD-Schnitt. In Flandern beispielsweise wird die Varianz der Leseleistung zu 17,3 Prozent durch den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Status (ESCS-Index) des Schülers bestimmt. Das ist mehr als der Durchschnitt in den OECD-Ländern von 11,9 Prozent. Der Index wird unter anderem durch den Beruf und das Bildungsniveau der Eltern und die Menge der "Bildungsressourcen", die eine Familie besitzt, wie z.B. Bücher, bestimmt.

Alle drei Jahre werden bei der internationalen Studie Pisa (Programme for International Student Assessment) die Leistungen der Jugendlichen erfasst. Sie testet seit 2000 im Auftrag der OECD die mathematische und naturwissenschaftliche Kompetenz sowie die Lesefähigkeit von 15-Jährigen in 79 Ländern. Für PISA 2018 wurden 4.882 Schüler von 172 Schulen in Flandern getestet. In der aktuellen Studie ging es zum dritten Mal schwerpunktmäßig um die Lesekompetenz.