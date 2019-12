Ein Ratschlag von flämischen Ingenieuren an die Politiker in diesem Land lautet: Investieren Sie in Forschung und Technologie, stellen Sie Elektro-Firmenfahrzeuge zur Verfügung. Und halten Sie die Kernkraftwerke noch etwas länger offen, damit mehr Zeit für die Entwicklung von Ökostrom bleibt. Dies sind nur einige der Empfehlungen, die die Ingenieure zur Bekämpfung des Klimawandels geben.