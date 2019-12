Straßenkunst des Genter Künstlers ROA erobert die Welt: Welche Werke befinden sich wo?

Heute steht das erste Übersichtsbuch von ROA in den Regalen. ROA ist das Pseudonym eines anonymen Genter Künstlers. In den letzten 20 Jahren hat er einen reichen Katalog an Wänden und Gebäuden in Städten wie London, New York, Paris, Berlin, aber auch Johannesburg, Bangkok, Puerto Rico und Perth gemalt. Seine monumentalen Arbeiten zeigen meist Tiere, aber selten sind diese fröhlich. Die Bilder sind oft konfrontativ, weil es einen Zusammenhang mit Tod, Verfall oder Bedrohung gibt. Seine Bilder zwingen uns, über den Platz der Tiere in unseren Städten nachzudenken.

ROA gibt Vögeln, Nagetieren und gefährdeten oder ausgestorbenen Arten einen prominenten Platz in den Gebieten, in denen sie einst gelebt haben.