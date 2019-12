Ehemalige Kumpel aus den Bergwerken demonstrieren für ehrlichere Renten

Die letzten Zechen in Limburg sind vor knapp 27 Jahren dichtgemacht worden und erst nach heftigen Protesten der entlassenen Kumpel wurden Abkommen geschlossen, die auch Kompensationen beinhalteten. Doch bis heute ist dies niemals abschließend umgesetzt worden.

Beim Rentenamt in Brüssel will man sich der Sache annehmen und versprach, den Vorgang in einer Arbeitsgruppe zu besprechen. Generaldirektor ad interim Claude Schotte und dessen Chefberater Erik van den Driessche sprachen mit dem Bergleuten und gaben an, dass die geplante Arbeitsgruppe bereits am 18. Dezember zum ersten Mal tagen werde.

Die Kumpel deuteten vorsichtig an, dass sie schwereres Geschütz auffahren würden, wenn man ihren Forderungen nicht entgegenkommen würde und sie verlangen, dass auch ein Vertreter ihres Freundeskreises neben den Gewerkschaften mit am Tisch bei dieser Arbeitsgruppe sitzen soll. Am Rande der Demo in Brüssel sagte der ehemalige Bergarbeiter Eddy Melis: „Wenn meine Rente dem Gesetz entsprechend ausgezahlt würde, bekäme ich netto pro Monat 150 € mehr. Wenn man bedenkt, wie klein die Bergarbeiterrenten hier sind…“