Geraardsbergen will nicht mehr für die Durchfahrt der Flandernrundfahrt über die „Mauer“ zahlen

Der Stadtrat von Geraardsbergen in der Provinz Ostflandern will nicht länger jährlich 50.000 € an die Organisatoren der Flandernrundfahrt überweisen, nur damit das Peloton über die dortige weltberühmte „Mauer“ (Fotos) fährt. Die Stadt will dieses Geld in Zukunft lieber zu sozialen Zwecken in der eigenen Gemeinde nutzen.