Neue Regelung: Wer seine Rechnungen nicht bezahlen kann, bekommt Aufschub

Der parlamentarische Wirtschaftsausschuss hat am Mittwoch einem Gesetzesvorschlag einstimmig zugestimmt, nach dem eine Obergrenze für Mahngebühren bei verpassten Zahlungen von Rechnungen eingeführt werden soll. Der Gesetzesvorschlag wurde von den flämischen Sozialdemokraten SP.A, von den flämischen Christdemokraten CD&V und von den frankophonen Sozialisten PS eingereicht. Dies sei ein erster Schritt im Kampf gegen die „Schuldenindustrie“, so die Initiatoren.

Etwa 5 % aller Einwohner in Belgien haben Probleme damit, am Monatsende ihre Rechnungen z.B. für Wasser, Gas oder Strom zu begleichen. Bei Personen, die laut Gesetz als arm gelten, ist dies der Fall bei 16 % der Betroffenen. Und viele dieser Zeitgenossen landen auf Dauer in einer Art Schuldenspirale, aus der sie es nicht herausschaffen. Mahnungen häufen sich, Gerichtsvollzieher walten ihres Amtes und nicht zuletzt werden Inkassobüros vorstellig, deren Methoden sich nicht selten am Rande der Legalität befinden.