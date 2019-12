Neue Webseite lässt Art-Nouveau in Brüssel digital entdecken

Passend zur Lancierung der Webseite „insideartnouveau“ kommt auch gerade ein Buch mit dem Titel „Belgian Art Nouveau: vision, design and craft“ heraus. Dieses Buch, das im Verlag „Editions du Musée Horta“ erscheint, ist der erste Teil einer ganzen Reihe von noch zu erscheinenden Büchern zu diesem Thema. Es beschäftigt sich mit den für Art-Nouveau in Belgien wichtigen Fachleuten für Metallkunst Fernand Dubois und Paul Du Bois, mit dem Raumausstatter Georges Hobé und mit Léon Ledru, Fachmann für Art-Nouveau und Art Deco bei der heute leider nicht mehr existieren Kristallmanufaktur Val-Saint-Lambert in Lüttich.

Alle Fotos in diesem Beitrag zeigen das Maison Saint-Cyr am Ambiorixsquare im Brüsseler Stadtteil Schaarbeek an der Grenze zum Europaviertel und zum Ortsteil Sint-Joost-ten-Noode, entworfen im Jahr 1900 von dem damals erst 22 Jahre alten Architekten Gustave Strauven, ein Schüler von Victor Horta. Dieses Gebäude stand lange Zeit leer, wurde während eines längeren Zeitraums restauriert und gehört heute einem Geschäftsmann aus der Wallonie, der es nutzt, wenn er in Brüssel zu tun hat…