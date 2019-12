"Breaking Bad" in Belgien? Schon drei "Chrystal Meth"-Drogenlabore ausgehoben

Die Polizei hat in Bilzen in der Provinz Limburg ein Drogenlabor entdeckt, in dem extrem süchtig machendes „Chrystal Meth“ produziert wurde. Damit wurden in diesem Jahr bereits drei Drogenküchen ausgehoben, in denen dieser Stoff hergestellt wurde. Die Polizei warnt in verschiedener Hinsicht: Die Herstellung von „Chrystal Meth“ kann zu Explosionen führen und diese Droge ist sehr teuer, macht schnell süchtig und betreibt Raubbau am Körper der Konsumenten.