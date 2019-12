VRT-Aktion gegen das Sparvorhaben der flämischen Regierung

Am Donnerstagnachmittag zogen rund 600 Mitarbeiter des flämischen Rundfunks VRT vom Funkhaus an der Reyerslaan aus zum Sitz der flämischen Landesregierung am Martelaarsplein, um dort gegen das Sparvorhaben der Regierung zu protestieren. Vor dem Regierungssitz wurden die VRT-Mitarbeiter aus allen Bereichen von hunderten Vertretern aus dem gesamten soziokulturellen Sektor und aus anderen Bereichen der Zivilgesellschaft erwartet, die ebenfalls unter den Einsparungen der Landesregierung zu leiden haben.