Kristallrad für Remco Evenepoel und für Sanne Cant

Am Mittwochabend sind im Rahmen einer Galaveranstaltung die Kristallräder vergeben worden. Das sind die Auszeichnungen für die besten Radprofis der vergangenen Saison in Belgien. Die Kristallräder für das Jahr 2019 gingen an Remco Evenepoel (Foto oben mit Eddy Merckx) und an Sanne Cant (Foto unten). Evenepoel ist mit seinen 19 Jahren der jüngste Gewinner eines Kristallrades überhaupt.