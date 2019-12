"Present", eine Werkschau von Stephan Vanfleteren im FOMU in Antwerpen

Die Ausstellung findet ihren Abschluss in zwei besonderen Phasen, bzw. Räumen des Antwerpener Fotografiemuseums. Zum einen bietet ein riesiger Tisch in einem großen in Schwarz gehaltenen Raum einen Überblick aller wichtiger und unwichtiger Nebensächlichkeiten aus der Laufbahn des Fotografen und zum anderen lässt er das Publikum seine neue Arbeitsweise erkennen, in der er quasi mit seinen Kameras Gemälde produziert.

In seinem Haus im Hinterland der belgischen Küste hat er einen Raum eingerichtet, der in Grau gehalten ein einziges großes Fenster aufweist. Dieses Fenster bildet die bereits hier mehrmals erwähnte einzige und natürliche Lichtquelle. In diesem Raum fotografiert Stephan Vanfleteren Menschen, nackte Menschen, die sich selbst in Szene rücken. Und, Vanfleteren fotografiert dort tote Tiere aller Art. Damit entstehen Stillleben, die im Ergebnis klassischen Gemälden gleichkommen. Zudem sind diese Bilder Farbfotos…

„Present“, Werkschau von Stephan Vanfleteren, noch bis zum 1. März 2020 im FOMU, Waalsekaai 47, 2000 Antwerpen, https://fomu.be