Punk Graphics im ADAM-Designmuseum: Als "copy & paste" noch ausschneiden und kleben war

Mit Schreibmaschine geschriebene Texte wurden unter ausgeschnittene Titel gesetzt, es wurde ausgeschnitten und geklebt und anschließen wurden die so angefertigten Seiten fotokopiert und gebunden, um danach bei Konzerten, in Clubs oder in Plattenläden an die Frau oder den Mann gebracht zu werden. Nicht selten wurden solche Punk-Magazine auch per Post in die ganze Welt verschickt… Noch heute kann es passieren, dass die eine oder andere Band oder der eine oder andere Musiker ein Design nutzt, dass der damaligen Zeit entspricht, denn dass diese Art der Grafik zeitlos ist, unterstreicht die Ausstellung Punk Graphics in Brüssel allemal.

Nur gut, dass es Zeitgenossen gibt, die das Zeugs von damals gesammelt und aufbewahrt haben. Punk Graphics im ADAM basiert auf der Sammlung des amerikanischen Geschäftsmannes Andrew Krivine, der seit dem Durchbruch der Sex Pistols im Jahr 1976 Fan war und alles sammelte, was mit der Punkszene und der danach (und daraus) entstandenen New Wave-Periode zu tun hatte. Krivine besitzt alleine 3.000 Plakate aller Art, von denen in Brüssel gerade etwa 500 zu sehen sind. Das Ganze wird durch Fanzines, Plattencover und ähnliches ergänzt.

