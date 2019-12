Risiko der Energiearmut in Belgien

Aus einer Analyse des Anteils der Strom- und Gasrechnung am Haushaltsbudget geht die CREG davon aus, dass mindestens 400.000 Haushalte in Belgien von Energiearmut bedroht sind. Am problematischsten sei die Situation für Alleinstehende und einkommensschwache Alleinerziehende, die mit Strom heizen, sagt Sophie Lenoble, die Sprecherin der Behörde. Es handelt sich um Haushalte, die 15 bis 20 Prozent ihres verfügbaren Nettoeinkommens (nach Abzug der Wohnkosten) für ihre Energierechnung ausgeben müssen.

Bei Alleinstehenden und einkommensschwachen Alleinerziehenden, die Erdgas zum Beheizen ihrer Wohnungen nutzen, ist der Anteil deutlich geringer (rund 8 Prozent).