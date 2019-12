Belgier shoppen für Milliarden von Euro im Ausland, lokale Unternehmer schlagen Alarm

Mit einer symbolischen Aktion auf dem Kunstberg in Brüssel will Unizo an diesem Freitag auf die zunehmenden Sorgen von lokalen Händlern und Unternehmern aufmerksam machen: Belgier kaufen inzwischen für Milliarden Euro hinter den Grenzen, also im Ausland ein. Nach eigenen Berechnungen von Unizo, basierend auf älteren Zahlen aus dem Wirtschaftsministerium, handelte es sich 2018 um rund 8 Milliarden Euro.

Laut Unizo haben wir im vergangenen Jahr 5,5 Milliarden Euro in Webshops wie Bol.com, Zalando, Amazon und Coolblue ausgegeben. Dazu kamen 2,5 Milliarden Euro an Grenzkäufen, die die Belgier vor Ort in Supermärkten in den Niederlanden, Frankreich und Luxemburg ausgaben.

Dieses Geld fließt einfach aus der belgischen Wirtschaft ab und wir sehen es nie (oder kaum) wieder. Das soll sich ändern, betont Unizo. Im Geschenke-Monat Dezember fordert die Organisation die Verbraucher auf, wieder mehr lokale Einkäufe zu tätigen.