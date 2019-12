CD&V-Unterhändler Geens sagt: Wir müssen N-VA berücksichtigen

Das Gespräch mit Magnette hat Geens vorerst also nicht überzeugt. Was den Inhalt betreffe, so entspreche das, was jetzt auf dem Tisch liege, auch gar nicht den Erwartungen der CD&V, sagte Geens. So stehe beispielsweise fest, dass eine Staatsreform nicht in Frage komme, während die CD&V eine solche Reform bis 2024 vorbereiten will.

Auch in ethischen Fragen wie Abtreibung und Euthanasie, in denen die CD&V konservativer ist, konnte die Partei nicht beruhigt werden. Das Parlament wäre frei, Entscheidungen in diesen Fragen zu treffen, und die CD&V möchte, dass die Entscheidung von der Regierung getroffen wird. Außerdem macht sich die CD&V große Sorgen um den Haushalt.