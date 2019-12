Wenn Sie Kinder oder Enkelkinder haben, oder wenn Sie selbst sehr jung sind, haben Sie ihn vielleicht an diesem Freitagmorgen gesehen: den Nikolaus. Vielleicht haben Sie ja auch etwas von ihm bekommen. In vielen Häusern haben die Kinder hierzulande am gestrigen Donnerstagabend zumindest ihre Stiefelchen vor die Türe gestellt. Und mit etwas Glück waren diese heute Morgen mit Süßigkeiten und Geschenken gefüllt.