Mehr als die Hälfte der Masernfälle betreffen heute Jugendliche und junge Erwachsene. Daher wird seit 2010 allen Erwachsenen, die nach 1970 geboren sind und nicht bzw. in der Kindheit nur einmal gegen Masern geimpft wurden, eine „Auffrischimpfung“ empfohlen. Dann ist der Impfschutz sicher und komplett. Einwohner von sechs Gemeinden in der Provinz Limburg konnten sich am heutigen Samstag freiwillig und kostenlos impfen lassen.