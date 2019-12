Neue Dienstleistung in Flandern: Weihnachtsbaum jetzt auch ins Haus geliefert

Der Nikolaus ist gerade erst nach Spanien zurückgekehrt und schon freuen sich die Menschen auf das nächste Fest: Weihnachten! Hierzulande werden Weihnachtsbäume seit Wochen in den Gartencentern angeboten, aber für so manchen ist es ein Problem, wenn nicht gar unmöglich, einen Baum nach Hause zu befördern. Jetzt kann der einfach online bestellt und in die Wohnung geliefert werden. So verdienen sich manche in der Vorweihnachtszeit etwas Geld hinzu.