Täglich landen 6 Jugendliche nach Alkoholmissbrauch im Krankenhaus: "Zahl bleibt alarmierend hoch"

Im vergangenen Jahr landeten in Flandern 2.234 Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren nach Alkoholmissbrauch in einer Krankenhausnotaufnahme. Das ist etwas weniger als 2017, aber die Zahl ist in den letzten 10 Jahren praktisch gleich geblieben. Zum Vergleich: In den Niederlanden liegt diese Zahl bis zu dreimal niedriger. Dort müssen jedes Jahr zwischen 700 und 900 Jugendliche ins Krankenhaus eingeliefert werden.

In der jüngsten Gruppe, den Zwölf- und Dreizehnjährigen, steigt die Zahl sogar leicht an. "Deshalb sind die Zahlen immer noch beunruhigend", findet Professor Jozef De Dooy, der sich auf die Intensivmedizin für Kinder spezialisiert hat. "Für diese Teenager kann dies erhebliche kurz- und langfristige Folgen haben. Es ist auch beunruhigend, dass sie so leicht Alkohol erwerben können und sich der Folgen nicht bewusst sind", so De Dooy.

Alkoholmissbrauch kommt bei Jungen und Mädchen gleich oft vor. "Es ist jedoch wahr, dass Mädchen weniger Alkohol brauchen als Jungen, um effektiv betrunken zu werden. Der Stoffwechsel ist anders, und deshalb brauchen sie weniger Alkohol, um in Schwierigkeiten zu geraten", sagt De Dooy.