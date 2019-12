Eine Mauer zum Gedenken an Polizisten, die seit 2001 im Dienst gestorben sind

Die belgische Polizei gedachte am Samstag in Brüssel der 27 Männer und Frauen, die seit der Polizeireform von 2001 im Dienst ihr Leben verloren haben. Die Zeremonie fand in Anwesenheit des Ministers für Sicherheit und Inneres, Pieter De Crem (Foto), des Bürgermeisters der Stadt Brüssel, Philippe Close, des Generalkommissars der Bundespolizei, Marc De Mesmaeker, und des Leiters der Polizeizone Brüssel-Hauptstadt-Ixelles, Michel Goovaerts, statt. Familienmitglieder, die von diesen Todesfällen betroffen waren, nahmen an der Zeremonie teil.