Menschenkette in Brüssel fordert mehr Engagement im Kampf gegen die globale Erderwärmung

Rund 2.400 Menschen haben in Brüssel eine Protestaktion durchgeführt, um eine ambitioniertere Klimapolitik zu fordern. Anlass ist der Weltklimagipfel, der zur Zeit in Madrid stattfindet. Die Teilnehmer mussten sich an bestimmten Orten versammeln. Die Gruppen verteilten sich dann von dort aus zu einem anderen Punkt, um eine lange Menschenkette um den Königspalast und das Parlament zu bilden.